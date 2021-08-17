Получи госсубсидию + 10 000 манатов скидки
Сегодня отношение к планированию деятельности в сельском хозяйстве у многих фермеров неоднозначное. Связано это в первую очередь с воздействием на производственный процесс многих факторов, в том числе и погоды, а ее прогнозировать трудно. И, тем не менее, планирование — это реальный действенный инструмент эффективного управления фермерским хозяйством. Правильные почвообработка, посев, агротехнический уход и своевременная уборка урожая являются залогом высокой урожайности.
Раньше поставки агротехники и агрохимии были прерогативой государства, а при планировании, выборе и своевременном применении агротехнологий многое зависело не от фермеров.
Однако в результате либерализации рынка сельхозтехники и агрохимии государством ситуация кардинально изменилась, и фермеры стали свободны в своем выборе агротехнологий и планировании агротехнического цикла производства. Как результат этих реформ фермеры стали закупать средства сельскохозяйственного назначения в частном секторе, а это, в свою очередь, стало существенным рычагом для развития частного сектора в условиях открытой конкуренции.
Одним из активных участников частного сектора, предоставляющим услуги фермерам, является ОАО Prior Leasing. На этот раз ради стимулирования фермеров к правильному планированию компания объявила скидочную акцию на комбайны New Holland TC 4.90.
По условиям акции, фермеры, разместившие заказы до посевного сезона озимых зерновых культур, получают скидку в размере 10 000 манатов вдобавок к государственной субсидии.
Для размещения заказа фермер оплачивает всего лишь 5% от стоимости комбайна, еще 15% фермер выплачивает до момента получения техники. Из оставшихся 80% половину (40% от полной стоимости) субсидирует государство, а вторую половину (40% от полной стоимости) фермер выплачивает в течение пяти лет в виде беспроцентного лизинга. Процентные платежи по лизинговому контракту тоже субсидируются государством.
ОАО Prior Leasing учреждено в 2014 году. Основным направлением деятельности компании является лизинг сельскохозяйственной техники и оборудования как отечественных производителей, так и значительного числа производителей из стран Европы, США, Китая, Турции и других. Компания обслуживает фермеров посредством 14 филиалов и выставочных залов, основная цель которых – сделать услуги и продукты доступными для фермеров, сократить время оформления и накладные расходы на предоставляемые услуги. В целях расширения финансовых услуг, оказываемых фермерам в регионах, в 2020 году ОАО Prior Leasing учредило небанковскую кредитную организацию ЗАО Prior Credit и получило соответствующую лицензию Центрального банка Азербайджана.