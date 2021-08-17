Получи госсубсидию + 10 000 манатов скидки

Сегодня отношение к планированию деятельности в сельском хозяйстве у многих фермеров неоднозначное. Связано это в первую очередь с воздействием на производственный процесс многих факторов, в том числе и погоды, а ее прогнозировать трудно. И, тем не менее, планирование — это реальный действенный инструмент эффективного управления фермерским хозяйством. Правильные почвообработка, посев, агротехнический уход и своевременная уборка урожая являются залогом высокой урожайности.

Раньше поставки агротехники и агрохимии были прерогативой государства, а при планировании, выборе и своевременном применении агротехнологий многое зависело не от фермеров.

Однако в результате либерализации рынка сельхозтехники и агрохимии государством ситуация кардинально изменилась, и фермеры стали свободны в своем выборе агротехнологий и планировании агротехнического цикла производства. Как результат этих реформ фермеры стали закупать средства сельскохозяйственного назначения в частном секторе, а это, в свою очередь, стало существенным рычагом для развития частного сектора в условиях открытой конкуренции.

Одним из активных участников частного сектора, предоставляющим услуги фермерам, является ОАО Prior Leasing. На этот раз ради стимулирования фермеров к правильному планированию компания объявила скидочную акцию на комбайны New Holland TC 4.90.