Армянские солдаты покинули село Сарыбаба Шушинского района

Солдаты армянских незаконных вооруженных формирований, находящихся на территории Азербайджана, подконтрольной российским миротворческим силам, несколько дней назад покинули шушинское село Сарыбаба. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил так называемый «руководитель сельской общины» Артак Акопян.

«По слухам, наши солдаты отошли от своих позиций», - сказал он.

Акопян отметил, что на какое-то время, чтобы охранять село, туда прибыли российские миротворцы, но и те позже ушли и больше не возвращались.

Село Сарыбаба (армяне называют его «Ехтсаох») расположено на севере дороги Лачин - Ханкенди, то есть Лачинского коридора, а ближайшим к нему населенным пунктом является село Гёйтала.

После заселения в свое время армянами села Сарыбаба, расположенного у одноименной горы, они изменили его название, а в 1992 году село было оккупировано.