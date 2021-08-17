Три страны помогли известному афганскому режиссеру спастись от талибов

Согласно сообщению, Карими была вынуждена покинуть Афганистан после того, как власть в стране захватили талибы. В соцсетях она поблагодарила Офис президента Украины и украинский МИД, которые вместе с турецкими и словацкими партнерами помогли ей эвакуироваться.

Как рассказали в Офисе президента Украины, Киев был постоянно на связи с режиссером пока она находилась в Кабуле. Когда поняли, что женщина не успела на украинский самолет, с помощью спутниковой навигации ее провели через весь аэропорт Кабула и посадили на турецкий. В Киев Карими прибыла вместе с братом и его семьей.

Сахра Карими – первая женщина-гендиректор государственной компании "Афганфильм" и первый режиссер, чьи фильмы известны за пределами родины. Также она первая и единственная женщина в Афганистане с докторской степенью в сфере кинопроизводства. Ранее написала открытое письмо, в котором призвала защитить женщин и людей искусства от "Талибана".