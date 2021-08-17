В Масаллы торгуют COVID-паспортами

В Масаллинской районной прокуратуре ведется расследование на основании поступивших материалов, свидетельствующих о том, что в селе Сыгдаш Масаллинского района имел место факт подделки документов о введении I дозы вакцины от коронавируса некоторым лицам, находящимся в данный момент за пределами Азербайджана.

Как сообщили haqqin.az в районной прокуратуре, в ходе расследования появились обоснованные подозрения в том, что, несмотря на нахождение некоторых жителей масаллинского села Сыгдаш за пределами Азербайджана, при том что они не были вакцинированы, фельдшером Масаллинской ЦРБ Зияфетом Агабабаевым были подделаны документы, якобы свидетельствующие о введении этим лицам I дозы вакцины против COVID-19.

В связи с этим в Масаллинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (служебный подлог) УК Азербайджана. В настоящее время продолжаются интенсивные следственные мероприятия по выявлению лиц, в той или иной форме участвовавших в совершении указанных преступных деяний.