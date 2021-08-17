Китай будет помогать Афганистану и при талибах

Китайские власти намерены помогать Афганистану и после установления контроля над этой страной движением "Талибан". Как сообщает ТАСС, с таким заявлением выступил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Мы продолжим содействовать усилиям по восстановлению мира в Афганистане и окажем этой стране всю возможную помощь для стимулирования ее социально-экономического развития", - сообщил он на брифинге.

Китай готов установить новые дипломатические отношения с властью, установленной движением "Талибан" в Афганистане, только после стабилизации ситуации в этой стране и формирования там "толерантного правительства", заявил Чжао Лицзянь.