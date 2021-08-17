Накануне haqqin.az опубликовал информацию о том, как двое малолетних детей из Агстафинского района подвергались их мачехой жестокому обращению и побоям. Сообщалось, что 28-летняя мать шестилетнего мальчика и восьмилетней девочки скончалась два года назад от астмы, а отец - Самир Зарбалиев спустя шесть месяцев после смерти жены привел в дом новую жену. И мачеха превратила жизнь детей в ад. Узнав о систематических побоях своих внуков, бабушка написала заявление в отделение полиции Агстафинского района и увезла их в Гянджу. Ситуация была взята под контроль ИВ Агстафинского района и Госкомитетом по проблемам семьи, женщин и детей.

Сегодня же на почту haqqin.az поступило сообщение районной прокуратуры указанного района.

Согласно сообщению, в Акстафинской районной прокуратуре ведется расследование на основании обращения жительницы города Гянджа Гасановой Замины Валех гызы о том, что ее внуки подвергаются насилию. В ходе расследования появились обоснованные подозрения в том, что Мехралиева Саадат Гамид гызы в разное время регулярно избивала и применяла различные насильственные действия по отношению к пасынку и падчерице, 2013 и 2014 г.р., нанося им многочисленные телесные травмы и причиняя тем самым страдания.

В Акстафинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 133.1 (причинение страданий) УК Азербайджана, ведение расследования по делу поручено следственному отделению Агстафинского районного отдела полиции.