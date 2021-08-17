Азербайджан повышает боеготовность экипажей БТР фото, видео
В соответствии с планом боевой подготовки на 2021 год экипажи бронетранспортеров (БТР) азербайджанской армии совершенствуют боевые навыки, сообщили haqqin.az в пресс-службе Минобороны.
В ходе учений, проводимых на общевойсковых полигонах, личный состав подразделений успешно выполнил различные боевые задачи во взаимодействии с экипажами БТР.
Основной целью учений является повышение боевой готовности личного состава, профессионализма в управлении боевыми машинами в труднопроходимой местности и их применении в реальных боевых условиях.