В горах Огуза потушен пожар

Потушен пожар, произошедший 17 августа в горной местности со сложным рельефом вблизи села Хачмаз Огузского района.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МЧС, во время пожара сгорела сухая трава, кустарники и высохшие пни деревьев на площади 1 га.

Очаги возгорания были ликвидированы подразделениями пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС, а также сотрудниками центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов и местными жителями. Так как местность гористая, со сложным рельефом, в основном использовался ручной труд.

Близлежащие территории защищены от огня.