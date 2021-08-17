Горбачев снял с себя ответственность за развал Союза: виноваты другие

Последний руководитель Советского Союза Михаил Горбачев заявил, что в развале СССР виновны члены ГКЧП, организаторы августовского путча, а также подписанты Беловежских соглашений, сообщает Интерфакс.

«Организаторы путча, пытаясь оправдаться, утверждали, что ими двигала забота о сохранении страны, но последствия их авантюры оказались катастрофическими. Они несут огромную долю ответственности за развал страны», — заявил Горбачев в канун 30-летней годовщины августовского путча.

Он считает, что из-за путча были ослаблены его возможности как президента СССР по недопущению развала страны.

Также Горбачев упомянул Бориса Ельцина, Станислава Шушкевича и Леонида Кучму — подписантов Беловежских соглашений.

«Республики приняли декларации независимости. Но шанс сохранить Союз на обновленной основе все-таки был. Однако в декабре последовал второй удар: беловежский сговор руководителей России, Украины и Белоруссии, заявивших о прекращении существования СССР», — сказал Горбачев.

Последний руководитель Советского Союза заявил также, что из-за путчистов у населения России и других республик сложился стереотип о том, что именно он виновен в развале СССР.

«Организаторы путча, пытаясь оправдаться, утверждали, что ими двигала забота о сохранении страны, но последствия их авантюры оказались катастрофическими. Они несут огромную долю ответственности за развал страны», - уверен Горбачев.