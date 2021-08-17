Изгнанный 20 лет назад лидер талибов вернулся в Афганистан

Лидер движения «Талибан» Мулла Абдул Гани Барадар прибыл в Афганистан из Катара и направился в Кандагар. Он был в изгнании 20 лет. Об этом сообщает Daily Mail.

О цели поездки не сообщается. Ранее СМИ писали, что Барадар может вернуться в Афганистан для переговоров с представителями различных политических течений страны.

По данным СМИ, Барадар является лидером и полевым командиром талибов. Он был заместителем муллы Мухаммеда Омара и руководителя совета Кветта Шура.