Причиной гибели рыбы на каспийском побережье апшеронских поселков Загульба, Бузовна и Мардакян стала жаркая погода, сказал журналистам представитель Службы охраны биоразнообразия Министерства экологии и природных ресурсов Мехман Ахундов.

По его словам, из-за установившейся в последнее время жары произошло повышение температуры морской воды, в результате в ней уменьшилось содержание кислорода.

Ахундов отметил, что это естественный процесс.

Представитель Минэкологии также сказал, что, согласно результатам проведенных анализов, рыба погибла не от каких-либо болезней или отравления.