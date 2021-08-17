Члены движения "Талибан" открыли огонь по участникам митинга в поддержку национального флага Афганистана в провинции Нангархар, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник среди местных жителей.

Согласно сообщению, в результате стрельбы есть жертвы и пострадавшие.

Кроме того, журналисты телеканала Ariana News и агентства Pajhwok были избиты боевиками «Талибан» в городе Джелалабад в афганской провинции Нангархар.

Журналистов избили, когда они пытались снять на видео и сделать репортаж о протестах в поддержку национального флага, сообщает агентство Pajhwok. Это вызвало отрицательную реакцию в местных СМИ, передает РИА Новости.