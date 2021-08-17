Афганцы встали на защиту национального флага. Талибы их расстреляли видео
Члены движения "Талибан" открыли огонь по участникам митинга в поддержку национального флага Афганистана в провинции Нангархар, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник среди местных жителей.
Согласно сообщению, в результате стрельбы есть жертвы и пострадавшие.
Кроме того, журналисты телеканала Ariana News и агентства Pajhwok были избиты боевиками «Талибан» в городе Джелалабад в афганской провинции Нангархар.
Журналистов избили, когда они пытались снять на видео и сделать репортаж о протестах в поддержку национального флага, сообщает агентство Pajhwok. Это вызвало отрицательную реакцию в местных СМИ, передает РИА Новости.
#Taliban firing on protesters in Jalalabad city and beaten some video journalists. #Afghanidtan pic.twitter.com/AbM2JHg9I2— Pajhwok Afghan News (@pajhwok) August 18, 2021