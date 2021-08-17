Жарко и без дождей: синоптики о погоде на завтра
Завтра, 19 августа, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается погода без осадков, северный ветер днем сменится на юго-восточный, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне составит ночью 22-25, днем 32-36, в Баку ночью 23-25, днем 34-36 градусов тепла.
Атмосферное давление - 754 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70%, днем 35-40%.
На северных пляжах Апшерона (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 26-27, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 27-28 градусов.
Завтра днем в некоторых горных районах Азербайджана ожидаются кратковременные грозовые дожди, град, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, порывистый восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 19-24, днем - 33-38, в горах ночью - 12-17, днем - 20-25 градусов тепла.