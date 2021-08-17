Азербайджанец победил на международном соревновании WorldSkills Asia

Выпускник первой группы учебного проекта «Введение в кибербезопасность» Института образования и выпускник Бакинской высшей школы нефти Г.Гамбаров в прошлом месяце выиграл право участвовать в международном конкурсе, показав высокие результаты в национальном отборочном туре, организованном WorldSkills Azerbaijan - национальной площадки для развития профессионализма и навыков.

Представитель Азербайджана Гусейн Гамбаров показал наивысший результат в категории «Предотвращение утечки данных» и занял 4-е место в общем зачете на международном соревновании, организованном WorldSkills Asia.

Как сообщил координатор платформы WorldSkills Azerbaijan Фарид Алиев, в национальном отборочном туре принял участие 31 человек, из которых Гусейн показал наилучший результат.

"Несмотря на то, что Гусейн еще совсем молод, он уже является профессиональном, что доказал и на международном соревновании. Мы очень гордимся его результом и желаем ему дальнейших успехов. Уверен, что его ждёт светлое будущее", - заявил Ф.Алиев.

Отметим, что в международном конкурсе по 13 направлениям, в котором Азербайджан принял участие впервые, было 122 участника и 185 специалистов из 26 стран мира.

В 2020 году Азербайджан присоединился к движению WorldSkills, которое способствует продвижению профессиональных навыков на международном уровне. Платформа WorldSkills, известная во всем мире как организатор международных соревнований по разным навыкам для молодых людей в возрасте до 22 лет, дает возможность обучать профессионалов в соответствии с требованиями рынка труда и мировыми стандартами.

Своей миссией WSI называет привлечение внимания к рабочим профессиям и создание условий для развития высоких профессиональных стандартов.

Напомним, впервые с 2021-2022 учебного года кибербезопасность, представляющая особый интерес для молодежи, будет преподаваться в Бакинском государственном центре профессионального обучения промышленности и инноваций в рамках высшего профессионального образования.