В Евросоюзе победу талибов сравнили с присоединением Крыма к России

Происходящее в Афганистане является самым важным геополитическим событием с момента присоединения Крыма к России, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью радиостанции "Испанское национальное радио".

"То, что произошло в Афганистане, является поражением для западного мира, и на это нужно смотреть прямо и иметь смелость признать это, проанализировать причины и последствия, которые, с геополитической точки зрения, будут очень важными, потому что то, что мы видим, - это самое важное геополитическое событие с момента присоединения Крыма к России", - приводит ТАСС слова главы европейской дипломатии.