Эльдар Гасанов предстанет перед судом 27 августа

Стала известна дата подготовительного заседания суда по уголовному делу арестованного экс-посла Азербайджана в Румынии, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине Эльдара Гасанова, сообщает судебный корреспондент haqqin.az.

Согласно информации, заседание под председательством судьи Афгана Гаджиева состоится 27 августа в 11:00 в Бакинском суде по тяжким преступлениям.

Эльдар Гасанов был задержан сотрудниками Службы государственной безопасности 13 августа 2020 года в качестве подозреваемого. Ему были предъявлены обвинения по следующим статьям Уголовного кодекса Азербайджана: 179.3.2 (присвоение или растрата, совершенные в крупном размере), 193-1.3.2 (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем, совершенная в крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 308-1.1 (неиспользование средств государственного бюджета по назначению), а также по статье 313 (должностное мошенничество).

16 августа Генпрокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении Э.Гасанова и направила на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.