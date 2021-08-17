Вернула с того света: врач спасла жизнь потерявшего сознание в море

Инцидент произошел на одной из баз отдыха в Хачмазе. Мужчина, плескавшийся в море, потерял сознание из-за сердечного приступа. Находившиеся на пляже люди вытащили его на берег.

К счастью, отдыхавшая там Айгюн Исмиева сразу же пришла на помощь, начала делать массаж сердца.

Врач рассказала, что прибежал ее сын и сказал, что кто-то умер на берегу. "Я немедленно отправилась туда и обнаружила, что мужчина находится в бессознательном состоянии от остановки сердца. Пришлось делать непрямой массаж сердца», - уточнила она.

Почти полчаса Айгюн пыталась "запустить сердце", и ей в конце концов удалось вернуть к жизни человека, чей вес превышал 100 кг. «Это наш профессиональный долг. Мы обязаны немедленно вмешиваться при таких ситуациях в любое время и в любом месте. Я очень рада, что с моей помощью удалось спасти жизнь этого человека. Все мои коллеги всегда готовы служить нашим гражданам».

В заявлении пресс-службы Минздрава отмечается, что Айгюн Исмиевой выражена благодарность за оказание первой медицинской помощи и спасение человека.