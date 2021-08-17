Минтруда о новых критериях установления инвалидности
Одно из основных направлений социальных реформ, проводимых в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева, нацелено на усовершенствование системы оценки инвалидности с охватом сферы инвалидности, создание этой системы на основе прогрессивного мирового опыта. Утвержденный главой государства закон «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О правах лиц с инвалидностью» преследует именно эту цель.
В этой связи на брифинге в Минтруда заведующий отделом политики по инвалидности министерства Сабир Годжаев сообщил, что внесенные в закон изменения предусматривают новый концептуальный подход, впервые применяемый в стране в сфере установления инвалидности, осуществление оценки инвалидности не на основании традиционных 3 степеней, а в более широком спектре, по новым критериям, на основании процента утраты функций организма. В связи с названными изменениями глава государства также утвердил изменения в ряде законов и кодексов. Об этом сообщили haqqin.az в пресс-службе Минтруда.
Было отмечено, что в законодательстве понятия «причина, степень инвалидности» заменены на «процент, причина нарушения функций организма», слова «с инвалидностью I степени» - на «с инвалидностью, установленной из-за нарушения функций организма на 81-100 процентов», «с инвалидностью II степени» - на «с инвалидностью, установленной из-за нарушения функций организма на 61-80 процентов», а «с инвалидностью III степени» - словами «с инвалидностью, установленной из-за нарушения функций организма на 31-60 процентов».
Отмеченные изменения вступят в силу с 1 июля 2022 года, и далее оценка инвалидности будет проводиться в соответствии со стандартами Всемирной организации здравоохранения, стран Европы, на основании процента утраты функций организма, с учетом степени ограниченности основных направлений жизнедеятельности, таких в основном, как самообслуживание, ориентирование, питание, самостоятельное передвижение и др.
В законодательстве слова «дети с ограниченными возможностями здоровья до 18 лет» также будут заменены на «лица с инвалидностью, установленной до 18 лет», а воспитание и обучение детей дошкольного возраста, которым установили инвалидность до 18 лет, предусматривается осуществлять с учетом индивидуальной реабилитационной программы.