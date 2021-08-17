Минтруда о новых критериях установления инвалидности

Одно из основных направлений социальных реформ, проводимых в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева, нацелено на усовершенствование системы оценки инвалидности с охватом сферы инвалидности, создание этой системы на основе прогрессивного мирового опыта. Утвержденный главой государства закон «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О правах лиц с инвалидностью» преследует именно эту цель.

В этой связи на брифинге в Минтруда заведующий отделом политики по инвалидности министерства Сабир Годжаев сообщил, что внесенные в закон изменения предусматривают новый концептуальный подход, впервые применяемый в стране в сфере установления инвалидности, осуществление оценки инвалидности не на основании традиционных 3 степеней, а в более широком спектре, по новым критериям, на основании процента утраты функций организма. В связи с названными изменениями глава государства также утвердил изменения в ряде законов и кодексов. Об этом сообщили haqqin.az в пресс-службе Минтруда.