Шэн Сию, специально для haqqin.az, Пекин 14:41

Отвечая на вопрос о том, поддерживает ли Китай контакты с талибами и признает ли власть талибов, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин сказала, что Китай поддерживает контакты с афганским «Талибаном» на основе полного уважения государственного суверенитета Афганистана и воли всех группировок в этой стране. И ведь вот что интересно: пока объем «белого шума» по ситуации в Афганистане зашкаливает - такое впечатление, что все, даже эксперты по коронавирусу, теперь заняты только Кабулом. И выясняется одна интересная вещь: никто, по сути, не представляет свой интерес от возникновения в Афганистане Исламского Эмирата.

За исключением Пекина, который оказался единственным, кто готов к самым неожиданным поворотам в этой стране. Были там американцы – Китай скупал местные активы «про запас». Пришли талибы, а ставленник США Ашраф Гани бежал с «нажитыми непосильным трудом» деньгами – и это не проблема для Пекина. Всего лишь наступило время эти активы размораживать. Единственная просьба китайцев к талибам, которая прозвучала в эти дни драматического рождения Исламского Эмирата Афганистан, - обеспечить безопасность граждан КНР. Единственное их военно-политическое усилие – проведение совместных военных учений с Таджикистаном на предмет укрепления тех участков границы, где, спасаясь от атак талибов, уйгурские сепаратисты попытаются прорваться на сопредельную территорию. Пекину и Душанбе это все, разумеется, и даром не нужно – проще оборудовать «огневой мешок», в котором и будут окончательно перемолоты отступающие под натиском талибов террористы, еще несколько лет назад обещавшие сделать китайские реки красными от крови китайцев. Ведь как заявила таже Хуа Чуньин, «талибы неоднократно выражали надежду на развитие благоприятных отношений с Китаем и заявляли, что они с нетерпением ожидают участия Китая в восстановлении и развитии Афганистана и что они никогда не позволят каким-либо силам использовать афганскую территорию для создания угрозы Китаю». То есть пока другие страны решали, являются ли талибы террористами и уместно ли вести с ними диалог – Пекин с движением «Талибан» работал. Чтобы сейчас получить от этого максимум преференций. Сегодня китайские правительственные чиновники уже открыто признают, что Китай выигрывал тендеры на афганские месторождения для того, чтобы опередить другие страны. Прекрасно сознавая, что не начнут развивать свои проекты в ближайшие годы из-за отсутствия безопасности и коррупции со стороны афганского правительства. Тем не менее – платили администрации Ашрафа Гани. И договаривались с талибами на перспективу. Итог – приход к власти талибов может стать катализатором для китайских проектов в Афганистане, которые были заморожены или развивались вполсилы. Назову лишь три из них, хотя в реальности список состоит из более 40 концессий.