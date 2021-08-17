Ильхам Алиев выделил 1,6 млн манатов Низаминскому району

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение "О дополнительных мерах в связи с продолжением работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Низаминского района города Баку".

Согласно документу, в целях продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Низаминского района города Баку из суммы, указанной в подпункте 1.1.14 «Распределение средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 1,6 миллиона манатов.

Министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, а Кабмину - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.