Закир Гасанов встретился с главой Генштаба Турции
Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, находящийся с визитом в Стамбуле для участия в Международной оборонной выставке IDEF-2021, встретился с начальником генерального штаба ВС Турции генералом армии Яшаром Гюлером.
Как сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана, на встрече состоялся обмен мнениями о перспективах развития двустороннего военно-технического сотрудничества и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.