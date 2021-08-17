Госпогранслужба наградила бизнесмена Джавидана Горчиева
Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана наградила бизнесмена Джавидана Горчиева. Об этом сообщили haqqin.az в ГПС.
Согласно информации, по случаю 18 августа - Дня пограничных войск приказом начальника службы генерал-полковника Эльчина Гулиева бизнесмену была вручена медаль "За заслуги в области военного сотрудничества".
Напомним, 28 октября во время боевых действий Джавидан Горчиев подарил пограничным войскам свой пикап Hummer H3. Это было накануне освобождения Зангилана от оккупации, когда возникла острая потребность в пикапах. Нашей армии не хватало машин для передвижения по горным и непроходимым местам. Учитывая, что полувоенный пикап Hummer 3 является бесценным транспортным средством в непроходимых местах, становится понятной цена этого подарка.