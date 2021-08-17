Фирдовси Умудова наградил Эльчин Гулиев и поблагодарил Гаджи Алиев

Об этом в своем Instagram написал 2-кратный призер Олимпийских игр, 3-кратный чемпион мира и Европы по вольной борьбе Гаджи Алиев, поздравивший Фирдовси Умудова.

«18 августа исполняется 102 года с момента создания Азербайджанской пограничной охраны, - написал знаменитый спортсмен. – Поздравляю всех пограничников с профессиональным праздником. От имени всех пограничников благодарю Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева за всестороннюю заботу и внимание к погранслужбе.

Также выражаю благодарность замглавы Спортивного олимпийского центра «Серхедчи», главе спортивного отделения полковник-лейтенанту Фирдовси Умудову за незаменимую роль во всех моих успехах, в том числе на Олимпиаде в Токио. Согласно указу главы Государственной пограничной службы генерал-полковника Эльчина Гулиева Фирдовси Умудов награжден медалью «За отличие в военной службе» II степени. Поздравляю его в связи с этим успехом и желаю самых высоких наград и медалей».