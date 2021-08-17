В США назвали будущего лидера Афганистана

Афганистан после смены власти может возглавить лидер движения «Талибан» Абдель Гани Барадар, который провел в изгнании почти 20 лет. Такое предположение сделали авторы статьи, опубликованной газетой The Washington Post.

Ранее сообщалось, что Барадар прибыл в Кандагар 17 августа. За годы отсутствия у него сформировался политический авторитет. В частности, на руку ему может сыграть пребывание в пакистанской тюрьме, считает аналитик Томас Руттиг, изучающий тему Афганистана.

Не менее важно, что Барадар возглавил делегацию талибов во время переговоров с США в Дохе, которые прошли в 2020 году. Он лично встречался с госсекретарем Майком Помпео, сумел продемонстрировать себя в качестве противовеса более радикально настроенным представителям движения.

«Похоже, что Барадар будет иметь огромное влияние в новом правительстве "Талибана", и его роль там недооценивается», — резюмировал Руттинг.