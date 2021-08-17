Турция и Россия обсуждают совместные действия в Афганистане

Министр иностранных дел России и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону ситуацию в Афганистане и призвали ключевые национальные силы обеспечить безопасность и правопорядок в стране, сообщает ТАСС.

"Стороны предметно обсудили положение в Афганистане, выразили обоюдную заинтересованность в стабилизации ситуации и призвали ключевые национальные силы в возможно короткие сроки обеспечить безопасность и правопорядок в стране", - говорится в сообщении МИД РФ.

Как указали в дипведомстве, стороны также затронули другие вопросы международной и двусторонней повестки дня. "Рассмотрен график предстоящих двусторонних контактов на высшем и высоком уровне", - добавили в министерстве.