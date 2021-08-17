Турецкий университет выделит стипендии детям героев Карабаха

Один из крупнейших университетов Турции - Университет Айдын в Стамбуле объявил, что будет поддерживать детей шехидов и ветеранов Второй Карабахской войны стипендиями.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на турецкие СМИ, Университет Айдын, а также Фонд образования и культуры Анатолии будут поддерживать детей шехидов и ветеранов Второй Карабахской войны.

Глава попечительского совета университета Мустафа Айдын заявил, что азербайджанский и турецкий народы в ответе за судьбы детей шехидов и ветеранов Карабахской войны: «Наша обязанность - оберегать и опекать их. Мы должны сделать все, чтобы дети героев - шехидов и ветеранов получили качественное образование».