Баку опровергает очередную ложь Еревана

Азербайджанская сторона не открывала огонь по пожарной машине армян. Об этом говорится в комментарии Министерства обороны Азербайджана в связи с информацией в армянских СМИ о том, что 17 августа в 20:40 подразделения азербайджанской армии якобы открыли огонь по пожарной машине, прибывшей для тушения пожара.

В оборонном ведомстве сообщили, что пожар возник около 18:00 на пастбище в предгорье у поселка Гайбалы на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, и азербайджанские подразделения видели его со своих позиций на этом направлении.

Российские миротворцы незамедлительно были проинформированы о пожаре в целях его тушения и предотвращения распространения огня.

"Заявляем, что распространенная противоположной стороной информация о том, что якобы наши подразделения открыли огонь в этом направлении, в частности по пожарной машине, является ложью, и подобный факт также не был зафиксирован российскими миротворцами", - сообщили в Минобороны Азербайджана.