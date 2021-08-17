Пашинян назвал друзей и союзников Армении

Армения продолжит укреплять и расширять союзнические отношения с Россией, говорится в программе правительства Армении.

"Армения продолжит укреплять и расширять союзнические отношения и стратегическое партнерство с Россией по всем направлениям двусторонней повестки, в том числе в военно-политическом, экономическом, энергетическом, транспортном, гуманитарном, культурном направлениях", - цитирует Интерфакс текст документа, опубликованного на сайте исполнительного органа.

В документе отмечается, что будут предприняты меры по активизации армяно-российского политического диалога на высшем уровне, углублению сотрудничества с Россией в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ.

Отмечается, что правительство Армении будет работать для развития и углубления отношений с США, расширять взаимодействие по вопросам демократических реформ, верховенства закона, борьбы с коррупцией.

В правительстве заявили, что Армения будет укреплять свои отношения также с Францией и странами ЕС, Ираном, Грузией.