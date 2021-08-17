В Азербайджане арестовали директора школы: присвоила деньги из госбюджета

Ленкоранская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении директора средней школы села Ширинсу Зейнаб Ахмедовой.

Как сообщили haqqin.az в Ленкоранской районной прокуратуре, следствием установлено, что директор школы Зейнаб Ахмедова за время своей работы путем оформления фактически не преподаваемых классных часов и другими незаконными путями присвоила денежные средства, выделенные из государственного бюджета, в общей сложности на сумму 3 тысячи 849 манатов. Также был выявлен факт приема гражданина на работу на вакантную должность электрика за взятку в 500 манатов.

На основании собранных по делу достаточных доказательств Зейнаб Ахмедовой было предъявлено обвинение по статьям 179.2.3 и 311.1 Уголовного кодекса и в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в Ленкоранский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения.