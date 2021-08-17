Армения планирует передать охрану некоторых участков границы погранвойскам, сказал премьер-министр Никол Пашинян, представляя программу правительства на 2021-2026 гг., передает ТАСС.

"Наша программа и план в том, что пограничные войска СНБ Армении вскоре возьмут под контроль больше участков – после передачи со стороны ВС. В этом плане погранвойска должны быть увеличены и реформированы", - сказал Пашинян.

По его словам, это доказывает «стремление Армении продвигать мирную региональную повестку».

Обычно, по словам Пашиняна, пограничники берут на себя ответственность за те участки, которые считаются не военной, а мирной зоной.