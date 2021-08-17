Команда Dirty Legends выиграла турнир GLA PUBG Mobile

Согласно регламенту 32 команды были разделены на четыре группы. Четыре команды с наилучшими результатами в каждой группе вышли в финал.

По итогам интересной борьбы команда Dirty Legends выиграла турнир, набрав 150 очков. Второе место заняла команда «GMT», набравшая 140 очков. «Max Main» заняла третье место со 136 очками.

Следует отметить, что в последний день было сыграно четыре карты. На первой карте команда «We For Cycle», показав отличную игру, стала лучшей в чемпионате с 15 убийствами. На второй карте команда «GMT», пропустившая первую карту, победила с 12 убийствами. На третьей карте команда «Dirty Legends» также заняла первое место с 12 убийствами. На четвертой карте команда «GMT» снова была сильнее всех с 13 убийствами.

Партнерами турнира, организованного Gaming League Azerbaijan (GLA), являются Министерство молодежи и спорта Азербайджанской Республики и Федерация киберспорта Азербайджана.

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