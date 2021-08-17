В Азербайджане за последние сутки выявлено 4 129 новых случаев заражения коронавирусом, 968 человек выздоровели, 20 – скончались, сообщает haqqin.az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

Всего в Азербайджане выявлено в общей сложности 377 304 случая заражения коронавирусом, из этого числа 341 142 человека благополучно прошли лечение, 5 208 пациентов клиник скончались. Лечение 30 954 зараженных COVID-19 продолжается в больницах особого режима.