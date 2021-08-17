Кардиолог: сердечники тяжелее переносят заражение коронавирусом

Люди с сердечными заболеваниями после заражения коронавирусной инфекцией тяжелее переносят болезнь. Как сообщает haqqin.az, об этом в прямом эфире на странице Минздрава в Instagram заявил специалист ведомства, доцент, инвазивный кардиолог Галиб Иманов.

По словам врача, использование противовирусных препаратов в сочетании с лекарствами от болезней сердца опасно. Поэтому, если пациенты с сердечными заболеваниями заразились, они должны сообщить своему врачу, с тем чтобы выбрать правильный метод лечения.

Г.Иманов отметил, что даже у тех, кто не страдает сердечными заболеваниями, после заражения вирусом есть риск нарушения сердечного ритма, воспаления сердечной мышцы и острого инфаркта.

Если у пациента сердечная недостаточность, после заражения коронавирусом возникает риск тромбоза и повышенный риск инфаркта.

Как заявил эксперт, больные сердечно-сосудистыми заболеваниями включены в группу повышенного риска, поэтому их рекомендуется вакцинировать.