В Москве готовы расширять военное сотрудничество с Турцией

Россия готова к расширению сотрудничества с Турцией в вопросе поставок самолетной и вертолетной продукции. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС глава делегации "Рособоронэкспорта" Денис Гизунов на международной выставке оборонной промышленности IDEF'21 в Стамбуле.

"У нас с Турцией ведутся определенные консультации касательно их программы TF-X (программа по созданию новейшего турецкого истребителя 5-го поколения - прим. ТАСС), чтобы оказать содействие турецкой стороне. Более того, мы готовы к более широкому диалогу. Безусловно, Су-35 является потенциальным продуктом для продвижения их Турции, но турецкая сторона до конца не решила, какой самолет привязывать к программе сотрудничества. Но мы готовы к такому развитию сотрудничества. В любом случае продвижение не только техники ПВО, но и, естественно, самолетной и вертолетной продукции у нас является дополнительным для турецкого направления", - сказал собеседник агентства.

Между тем в марте этого года пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Валерия Решетникова заявила, что Россия готова к проведению переговоров с Турцией по вопросу возможной поставки истребителей Су-35 и Су-57 в случае соответствующей заявки.