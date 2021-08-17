Пашинян боится разоблачений генерала Акопяна?

Власти Армении опасаются, что бывший начальник Генштаба ВС Армении, экс-глава службы военного контроля при Минобороны Мовсес Акопян может представить в суде факты войны, разглашение которых создаст неловкую ситуацию. Об этом пишет газета «Жоховурд».

Газета отмечает, что «ограничив уголовное дело... Мовсеса Акопяна в судебно-информационной системе, политическая власть этим не удовлетворилась, и уже есть указание о проведении судебного заседания в закрытом режиме».

Издание напоминает, что Служба нацбезопасности Армении возбудила уголовное дело против Акопяна за опубликование государственной тайны, поскольку он сделал ряд скандальных разоблачений о ходе войны.