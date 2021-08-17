Лондон выдвинул условие для признания талибов

В Афганистане произошла «смена политического режима», но пока признавать новые власти в этой стране преждевременно, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон The Independent.

Премьер добавил, что сначала нужно договориться об основополагающих правилах, которых должен придерживаться новый режим: «Мы будем судить об этом режиме, основываясь на его действиях, а не словах».

Джонсон подчеркнул необходимость получения от «Талибана» определенных гарантий, прежде чем признавать новый режим в Афганистане. И хотя талибы не препятствуют вывозу из Афганистана британских граждан, Лондон пока не готов доверять их обещаниям о соблюдении прав человека и отказе от мести афганцам, работавшим с поддерживаемым Западом правительством страны, добавил Джонсон.