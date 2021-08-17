В Афганистане резко подорожала паранджа

Приход движения "Талибан" к власти в Кабуле и почти на всей территории Афганистана привел к подорожанию паранджи в среднем в 10 раз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иранское агентство ISNA.

Это вызвано тем, что, как указывает ISNA, афганки решили, что талибы заставят их немедленно облачиться в это одеяние. Одна из афганских женщин заявила агентству, что сначала ей пришлось провести долгие часы в очереди перед банкоматом, чтобы снять необходимые средства: "Талибы неожиданно для всех взяли власть в Кабуле. Все думали, что Кабул сможет сопротивляться в течение года или более. Паранджа - редкость. У меня есть одна или две паранджи на трех женщин в семье. Возможно, вместо этого мы сошьем из простыни какой-нибудь хиджаб".

Представитель "Талибана" Сохейл Шахин объявил, что движение сделает ношение хиджаба обязательным в соответствии с исламским законом, но речь не идет о ношении паранджи.