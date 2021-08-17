Главврач из-за 800 манатов лишился должности и попал под следствие

В результате оперативно-розыскных мер Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана выявлены незаконные деяния должностного лица Сальянской межрайонной психиатрической больницы Министерства здравоохранения.

Как сообщили в Генпрокуратуре, возникли обоснованные подозрения в том, что исполняющий обязанности главного врача, заведующий первым психиатрическим отделением Керимов Яшар Мелик оглу за выдачу документа, позволяющего назначить инвалидность, в различное время получил у Мамедова Сахиба Вагиф оглу (имя условное) в административном здании больницы в качестве взятки 800 манатов, хотя гражданин не проходил стационарного лечения в больнице.

Яшару Керимову предъявлено обвинение по статьям 311.1 (получение взятки), 313 (служебный подлог) УК Азербайджана, решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде передачи под надзор полиции. Кроме того, на основании представления прокуратуры Керимов отстранен от занимаемой должности.