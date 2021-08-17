Армения создает свою Службу внешней разведки

В Армении в ближайшие пять лет будет создана Служба внешней разведки (СВР). Об этом в среду заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

На заседании правительства 18 августа он продемонстрировал проект пятилетней программы нового кабмина.

«Как было указано в стратегии трансформации Армении до 2050, и эти планы включены в эту программу, в ближайшие пять лет в Армении будет создана Служба внешней разведки», — цитирует Пашиняна РИА Новости.

Кроме того, Служба государственной охраны СНБ республики будет подчиняться лично премьер-министру и будет выведена из подчинения Службы национальной безопасности.