При побеге из Афганистана президент Ашраф Гани украл из казны 169 млн долларов, заявил посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар на пресс-конференции в Душанбе.

По словам дипломата, побег Гани является «предательством государства и нации».

Агбар заявил, что признает вице-премьера Амруллу Салеха в качестве главы Афганистана. «В соответствии с Конституцией страны, в случае отсутствия, побега или смерти президента, первый заместитель будет исполнять его обязанности, поэтому Амрулла Салех теперь является главой государства», – цитирует заявление посла РИА Новости.

Агбар также обратился в Интерпол с запросом об аресте Ашрафа Гани для того, чтобы его доставили в международный суд.

При этом директор Национального центрального бюро Интерпола в Таджикистане Шахриер Назриев заявил, что обращения об аресте Гани не поступало. «Сначала они должны обратиться с заявлением о розыске к генсеку Интерпола, после чего мы уже его будем рассматривать», – пояснил он.