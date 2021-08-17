«Гаванский синдром» выявили у американских дипломатов в Германии

У сотрудников посольства США в Берлине выявили «гаванский синдром», рассказали источники в американской дипмиссии.

Дипломаты внезапно почувствовали себя плохо, испытывали головную боль и ухудшение концентрации. Как минимум два сотрудника в Германии пожаловались на тошноту, бессонницу и слабость. Такое состояние у них наблюдается уже несколько месяцев, пишет The Wall Street Journal.

Один из дипломатов отметил, что некоторые из заболевших работали по вопросам, связанным с Россией. Так, сотрудники дипмиссии решали проблемы поставок газа, кибербезопасности и возможного вмешательства Москвы в дела Евросоюза, говорится в сообщении.

Отмечается, что это первый случай «гаванского синдрома» у американских дипломатов, произошедший в стране НАТО.