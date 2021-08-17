Сбежавшего президента Афганистана нашли в Эмиратах

Объединенные Арабские Эмираты предоставили убежище бежавшему из Афганистана президенту Ашрафу Гани и членам его семьи. Об этом сообщило Министерство иностранных дел и международного сотрудничества страны, передает эмиратское информационное агентство WAM.

"ОАЭ приняли в стране президента Ашрафа Гани и его семью по гуманитарным соображениям", - говорится в заявлении МИД.

15 августа, за несколько часов до того, как члены движения "Талибан" без боя вошли в Кабул, Гани покинул страну. Ранее KabulNews утверждал, что он остановился в Омане, куда прибыл из Таджикистана. При этом газета Hasht e Subh Daily указала, что Гани вылетел в Оман из Узбекистана. Вместе с ним афганскую столицу покинули его супруга Рула Гани и еще два человека, в том числе его советник. Официальной информации о местонахождении Гани до настоящего момента не было.