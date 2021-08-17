Власти Молдовы взялись за Додона: проверяют имущество и расходы

"В настоящее время НОН начал проверки на основании обращений, а также журналистских расследований и официальных уведомлений, - сказала она.

Подробности раскрывать Анточ не стала, поскольку проверка уже началась и нежелательны попытки повлиять на инспектора. По ее словам, ему передали "все, что было в прессе, в журналистских расследованиях, фотографии, документы".

Молдавские СМИ не раз публиковали расследования и фотографии о шикарных условиях отдыха, путешествий, а также об имуществе экс-президента Додона. Журналисты утверждали, что расходы значительно превышают уровень его доходов.

Игорь Додон был президентом Молдовы с декабря 2016 года по декабрь 2020 года. Последние выборы он проиграл лидеру партии "Действие и солидарность" (PAS), экс-премьеру Майе Санду. Летом 2021 года партия Санду выиграла и парламентские выборы.