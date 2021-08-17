Талибы устроили в Афганистане публичные казни? видео
Боевики движения "Талибан" публично казнили четырех командиров - сторонников прежних властей в городе Кандагар на юге Афганистана, пишет Интерфакс со ссылкой на сообщения в соцсетях.
На видео, которое выложено местным журналистом, сцен самих казней нет, многотысячная толпа собрана на стадионе провинциального центра. Снимающий видео человек говорит за кадром, что людей собрали на публичную казнь.
Taliban execute four famous commanders in the Kandahar’s stadium, including a close one to General Razaq named Hashim Regwal. pic.twitter.com/RF5OiMrilb— Muslim Shirzad (@MuslimShirzad) August 18, 2021
Утверждается, что среди казненных был близкий к бывшему начальнику полиции Кандагара генералу Абдул Раззаку командир по имени Хашим Регвал.
Представители "Талибана" не комментировали это сообщение.