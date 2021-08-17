Новый бросок Анкары: теперь в Сомали новая геополитика
Турция на безвозмездной основе передала национальной армии Сомали 22 единицы бронированной техники. Кроме того, турецкие инструкторы обучат треть армии Сомали, то есть почти 15-16 тысяч военных.
Эрдоган не думает о невозможном, активизируя еще одно стратегическое направление внешней политики, на этот раз в такой сложной, мягко говоря, стране, как Сомали. Действия турецкого президента и Анкары здесь глубоко логичны.
Раз за разом Турция демонстрирует высший класс дипломатической игры: использовать пробелы в международной системе для того, чтобы занять место за столом переговоров великих держав, не выбирая при этом чью-то сторону, как это было во времена Второй мировой или Холодной войны.
Конечная цель – расширить свое влияние в региональных делах. Инструмент – возросшие на порядок возможности турецкой армии и оборонно-промышленного комплекса Турции. Что облегчается следующим обстоятельством: африканские страны устали от опеки «великих держав» и готовы пробовать новые союзы, которые демонстрируют большую эффективность. То, что в Сомали правительственные войска, прошедшие подготовку в TURKSOM, стали оплотом власти для подавления политических экстремистов – дорогого стоит.
В «африканской стратегии» Турции наступает «время четырех» - Ливии, Эфиопии, Сомали и Судана. Именно они, пусть и по разным причинам, но принципиально важны Анкаре с геополитической точки зрения. Сомали - это выход к Индийскому океану и стратегический доступ к Красному морю/Аденскому заливу. Судан – «ворота» в Чад и Египет.
Ливия – укрепление позиций Анкары в споре за ресурсы Восточного Средиземноморья. Эфиопия – «ворота» в Восточную Африку, где Турция наращивает экономическую активность за счет инвестиций в Руанду в секторах энергетики, здравоохранения, строительства.
Сегодня Анкара рассматривает Африку в качестве ключевого потребителя продукции своего оборонно-промышленного комплекса. Подписаны соглашения о поставках вооружений со странами Африки, включая Кению, Уганду, Тунис. Открыты 37 турецких военных офисов в регионе, ратифицированы соглашения о военном сотрудничестве с несколькими странами, включая Чад, Нигер, и все тоже Сомали. На очереди - Сенегал, Гамбия и Гвинея-Бисау.
Перечисленных элементов этой «африканской стратегии» Турции вполне достаточно, чтобы самый последовательный критик Эрдогана понял – нет никаких дипломатических метаний, есть четкая внешнеполитическая линия: сначала военное сотрудничество, помощь в поддержании безопасности и борьбе с африканскими филиалами «Исламского государства», той же «Аш-Шабаб». Затем приходит «гражданский бизнес» - строители, энергетики, инвесторы. Их безопасность обеспечивают подготовленные турками подразделения.
В итоге – взаимные связи крепнут до уровня, когда их и кувалдою не разбить. А остальным внешним игрокам на Африканском континенте остается только рассуждать о турецких авантюрах, амбициозности Эрдогана и прочем «коварстве» турок.
В Африке Анкара ставит под сомнение ценность игры по западным правилам. И пока ей это вполне удается. Как пишет итальянская Inside Over: «Османы снова пришли на черный континент, где они строят аванпосты от арабских портов, граничащих со Средиземным морем до Сахеля, от земель Африканского Рога до мыса Доброй Надежды. Туда они прибыли с четкой целью: закрепиться и расширяться за счет других, а точнее, за счет стареющих держав, таких как Италия и Португалия, а возможно – и Франция». Что ж, подмечено достаточно верно.