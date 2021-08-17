Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 19:14

Турция на безвозмездной основе передала национальной армии Сомали 22 единицы бронированной техники. Кроме того, турецкие инструкторы обучат треть армии Сомали, то есть почти 15-16 тысяч военных. Эрдоган не думает о невозможном, активизируя еще одно стратегическое направление внешней политики, на этот раз в такой сложной, мягко говоря, стране, как Сомали. Действия турецкого президента и Анкары здесь глубоко логичны. Раз за разом Турция демонстрирует высший класс дипломатической игры: использовать пробелы в международной системе для того, чтобы занять место за столом переговоров великих держав, не выбирая при этом чью-то сторону, как это было во времена Второй мировой или Холодной войны.

Конечная цель – расширить свое влияние в региональных делах. Инструмент – возросшие на порядок возможности турецкой армии и оборонно-промышленного комплекса Турции. Что облегчается следующим обстоятельством: африканские страны устали от опеки «великих держав» и готовы пробовать новые союзы, которые демонстрируют большую эффективность. То, что в Сомали правительственные войска, прошедшие подготовку в TURKSOM, стали оплотом власти для подавления политических экстремистов – дорогого стоит. В «африканской стратегии» Турции наступает «время четырех» - Ливии, Эфиопии, Сомали и Судана. Именно они, пусть и по разным причинам, но принципиально важны Анкаре с геополитической точки зрения. Сомали - это выход к Индийскому океану и стратегический доступ к Красному морю/Аденскому заливу. Судан – «ворота» в Чад и Египет. Ливия – укрепление позиций Анкары в споре за ресурсы Восточного Средиземноморья. Эфиопия – «ворота» в Восточную Африку, где Турция наращивает экономическую активность за счет инвестиций в Руанду в секторах энергетики, здравоохранения, строительства. Сегодня Анкара рассматривает Африку в качестве ключевого потребителя продукции своего оборонно-промышленного комплекса. Подписаны соглашения о поставках вооружений со странами Африки, включая Кению, Уганду, Тунис. Открыты 37 турецких военных офисов в регионе, ратифицированы соглашения о военном сотрудничестве с несколькими странами, включая Чад, Нигер, и все тоже Сомали. На очереди - Сенегал, Гамбия и Гвинея-Бисау.