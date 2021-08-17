Новый бросок Анкары: теперь в Сомали новая геополитика

Игорь Панкратенко, автор haqqin.az

Турция на безвозмездной основе передала национальной армии Сомали 22 единицы бронированной техники. Кроме того, турецкие инструкторы обучат треть армии Сомали, то есть почти 15-16 тысяч военных.

Эрдоган не думает о невозможном, активизируя еще одно стратегическое направление внешней политики, на этот раз в такой сложной, мягко говоря, стране, как Сомали.  Действия турецкого президента и Анкары здесь глубоко логичны.

Раз за разом Турция демонстрирует высший класс дипломатической игры: использовать пробелы в международной системе для того, чтобы занять место за столом переговоров великих держав, не выбирая при этом чью-то сторону, как это было во времена Второй мировой или Холодной войны.

Османы вернулись с четкой целью: закрепиться и расширяться за счет стареющих держав

Конечная цель – расширить свое влияние в региональных делах. Инструмент – возросшие на порядок возможности турецкой армии и оборонно-промышленного комплекса Турции. Что облегчается следующим обстоятельством: африканские страны устали от опеки «великих держав» и готовы пробовать новые союзы, которые демонстрируют большую эффективность. То, что в Сомали правительственные войска, прошедшие подготовку в TURKSOM, стали оплотом власти для подавления политических экстремистов – дорогого стоит.

В «африканской стратегии» Турции наступает «время четырех» - Ливии, Эфиопии, Сомали и Судана. Именно они, пусть и по разным причинам, но принципиально важны Анкаре с геополитической точки зрения. Сомали - это выход к Индийскому океану и стратегический доступ к Красному морю/Аденскому заливу. Судан – «ворота» в Чад и Египет.

Ливия – укрепление позиций Анкары в споре за ресурсы Восточного Средиземноморья. Эфиопия – «ворота» в Восточную Африку, где Турция наращивает экономическую активность за счет инвестиций в Руанду в секторах энергетики, здравоохранения, строительства.

Сегодня Анкара рассматривает Африку в качестве ключевого потребителя продукции своего оборонно-промышленного комплекса. Подписаны соглашения о поставках вооружений со странами Африки, включая Кению, Уганду, Тунис. Открыты 37 турецких военных офисов в регионе, ратифицированы соглашения о военном сотрудничестве с несколькими странами, включая Чад, Нигер, и все тоже Сомали. На очереди - Сенегал, Гамбия и Гвинея-Бисау.

На прошлой неделе Турция осуществила первую поставку боевой техники в Сомали

Перечисленных элементов этой «африканской стратегии» Турции вполне достаточно, чтобы самый последовательный критик Эрдогана понял – нет никаких дипломатических метаний, есть четкая внешнеполитическая линия: сначала военное сотрудничество, помощь в поддержании безопасности и борьбе с африканскими филиалами «Исламского государства», той же «Аш-Шабаб». Затем приходит «гражданский бизнес» - строители, энергетики, инвесторы. Их безопасность обеспечивают подготовленные турками подразделения.

В итоге – взаимные связи крепнут до уровня, когда их и кувалдою не разбить. А остальным внешним игрокам на Африканском континенте остается только рассуждать о турецких авантюрах, амбициозности Эрдогана и прочем «коварстве» турок.

В Африке Анкара ставит под сомнение ценность игры по западным правилам. И пока ей это вполне удается. Как пишет итальянская Inside Over: «Османы снова пришли на черный континент, где они строят аванпосты от арабских портов, граничащих со Средиземным морем до Сахеля, от земель Африканского Рога до мыса Доброй Надежды. Туда они прибыли с четкой целью: закрепиться и расширяться за счет других, а точнее, за счет стареющих держав, таких как Италия и Португалия, а возможно – и Франция». Что ж, подмечено достаточно верно.