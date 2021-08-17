Путин позвонил Рахмону из-за Афганистана

Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон провели в среду обстоятельный обмен мнениями по ситуации в Афганистане. Об этом сообщает Кремль.

"Акцентирована важность обеспечения безопасности гражданского населения и скорейшей нормализации обстановки в этой стране в интересах поддержания стабильности в регионе. Условлено о продолжении регулярных контактов по линии заинтересованных ведомств России и Таджикистана", - говорится в сообщении.