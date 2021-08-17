Сорос сбрасывает все китайские активы

Фонд американского инвестора Джорджа Сороса и другие крупные инвесторы из США начали активно продавать акции и отказываться от активов в Китае. Они боятся потерять деньги из-за государственных репрессий в отношении технологических компаний. Об этом сообщает Bloomberg.

Влиятельные иностранные инвесторы сокращают свои вложения в китайские активы или вовсе отказываются от них, - комментирует новость Лента.ру. Джордж Сорос сократил свое присутствие на китайском рынке, а крупный инвестфонд ARK Invest больше не является держателем китайских акций. Один из крупнейших в мире хедж-фондов Marshall Wace заявил, что покупка американских депозитных расписок на китайские ценные бумаги в настоящее время слишком рискованна.