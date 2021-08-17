Азербайджанский манат подорожал по отношению к евро и лире

Госкомстат обнародовал 7-месячный курс азербайджанского маната перед ведущими иностранными валютами, а также национальными валютами соседних стран. Об этом сообщает Туран.

В январе-июле этого года 1 доллар США в среднем равнялся 1,7 маната, а 1 евро-2,04 маната. Это на 0,01 маната меньше, чем по итогам января-июня. Другими словами, манат вырос перед европейской валютой, хотя в июле оставался стабильным перед американской валютой.

Кроме того, Комитет заявил, что за 7 месяцев 100 турецких лир в Азербайджане были равны 21,46 маната, а 100 российских рублей-2,29 маната. Это на 0,28 маната меньше, чем по итогам 6 месяцев. Другими словами, наша национальная валюта оставалась стабильной по отношению к рублю, хотя в июле она росла против лиры.