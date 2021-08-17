Статистические отчеты Госкомстата и Госкомтаможни за январь-июль этого года содержат в себе крайне интересную деталь. Так, отмечается, что производство табачных изделий в стране за отчетный период увеличилось почти на 63 процента. Значимый рост (23 процента – ред.) в денежном исчислении продемонстрировал за отчетный период и импорт данной продукции. Напрашивается вывод – азербайджанцы стали курить больше. Так ли это на самом деле? Этот вопрос haqqın.az прокомментировал депутат парламента, доктор экономических наук Руфат Гулиев.

«Увеличение импорта в денежном исчислении частично связано с рядом факторов. Они обусловлены ростом цен на сигареты в мире и экономической политикой государства - повышением ставки акцизов, ограничением количества ввозимых в страну незадекларированных табачных изделий. Однако более значимую роль играют другие причины. Население Азербайджана растет, вместе с ним по логике увеличивается и количество курильщиков. Все больше появляется точек продаж, так что в целом, несмотря на рост цен, табачные изделия, к сожалению, для людей стали доступнее. Да и курение, как привычка, значительно «помолодело». Если раньше курить, как правило, начинали после 20, то сейчас с сигаретой часто можно заметить и подростков 15-16 лет. Играет свою роль и рост популярности так называемых «легких» сигарет. Курят их обычно чаще и покупают, следовательно, больше», - сказал депутат.

Гулиев считает, что бороться с курением в стране правительство должно, используя фискальные и административные методы: «Через этот путь прошло большинство развитых стран. Сегодня цены на сигареты в Азербайджане, несмотря на рост за последние годы, все равно остаются низкими по сравнению с европейскими государствами. Конечно, тут свою роль играет и покупательная способность населения. Однако считаю, что акцизы на табачные изделия должны повышаться и дальше, наряду с ужесточением административных мер. Только так можно бороться с курением в стране».