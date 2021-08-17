Главный тренер «Нефтчи» Самир Абасов и защитник Мерт Челик провели пресс-конференцию перед завтрашним матчем раунда плей-офф Лиги конференций с израильским «Маккаби» из Хайфы. Игра состоится на «Баксель Арене» и начнется в 21:00.

«Будет лишним говорить о сложности и напряженности предстоящей игры, - говорит Абасов. - Это будет наш последний шанс остаться в Европе. Сделаем все, чтобы добиться хорошего результата. У нас очень сложный соперник. С большим уважением относимся к «Маккаби» и к тому, как эта команда играет.

Если сравнивать все команды, с которыми мы играли в этом еврокубковом сезоне, то «Маккаби» - самая опасная среди них. Много очень опасных игроков. Бороться с ними сложно. Но главное, что мы готовы.

После игры 1-го тура Премьер-лиги с «Габалой» у некоторых ребят возникли проблемы со здоровьем. Кроме того, Сезар Меза Колли пропустил матч из-за дисквалификации. Кому-то мы дали отдохнуть. Не знаю, как они будут готовы к завтрашнему матчу. Думаю, что завтра они будут на поле. Посмотрим, каким будет их физическое состояние. У других игроков проблем нет, дисквалификаций нет.

Уго Басто пока не готов, он только вылечился от коронавируса и лишь приступил к тренировкам. Возможно, он будет в заявке, но играть, скорее всего, не будет».

Мерт Челик:

«Знаем, какой сложный матч нас ждет. Сделаем все, чтобы победить. Неважно, кто соперник. Постараемся добиться преимущества перед ответной игрой.

У меня есть цель, и я хочу к ней двигаться. Главный тренер дает мне больше шансов, и я стараюсь ими воспользоваться и быть полезным для команды».